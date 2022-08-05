京元電上半年獲利大增9成 第2季締5大新猷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）晶圓測試廠京元電上半年獲利新台幣38.36億元，大幅年增9成，每股基本純益3.14元，其中第2季營收、毛利率、營益率、獲利、每股純益（EPS）等均創單季新高。

京元電今天下午公布董事會決議通過上半年合併財報，上半年合併營收189.12億元，較去年同期152.28億元成長24.2%，上半年合併毛利率36.65%，較去年同期27.95%增加8.7個百分點；上半年合併營業利益50.01億元，營益率26.44%，較去年同期15.96%增加近10.5個百分點。

京元電上半年稅後獲利38.36億元，較去年同期20.11億元大增90.7%，上半年每股基本純益3.14元，優於去年同期EPS 1.64元。

其中，京元電第2季合併營收99.28億元，較第1季89.84億元成長10.5%，創歷史單季新高，第2季合併毛利率37.43%，較第1季35.79%增加1.6個百分點，創單季新高；第2季合併營業利益27.05億元，營益率27.25%，較第1季25.55%增加1.7個百分點，也創單季新高。

京元電第2季稅後獲利20.14億元，較第1季18.22億元成長10.5%，續創單季新高，第2季每股基本純益1.65元，優於第1季EPS 1.49元。

京元電今天也公布7月自結合併營收31.96億元，較6月32.31億元微減1.1%，比去年同期29.57億元成長8%，仍創同期新高；累計前7月自結合併營收221.08億元，較去年同期181.85億元成長21.57%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望下半年，亞系外資法人先前報告評估，儘管消費電子終端需求反轉，不過京元電仍可受惠高階晶片測試時間拉長及帶動產品平均銷售價格（ASP）維持高檔，彌補負面變數。

法人指出，京元電車用電子、資料中心高效能運算、工業等高階晶片測試占比提升，預估今年業績目標突破380億元再創新高，獲利年成長幅度估超過35%拚創新高，每股純益拚突破6元。（編輯：林淑媛）1110805