台股本週上揚0.24% 紡織類股漲幅2.19%居首
2022/8/5 17:55
（中央社記者潘智義台北5日電）台灣證券交易所統計，台股今天收15036.04點，較上週上漲35.97點，漲幅約0.24%；其中，以紡織纖維類指數上漲2.19%居首，生技醫療類指數下跌5.45%最大。
證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲21.3點，漲幅約0.16%；未含電子類指數下跌68.88點，跌幅約0.39%；未含金融電子類指數下跌132.1點，跌幅約0.9%。
台股本週集中交易市場總成交金額為新台幣9813.66億元，全體上市股票成交金額為9146.91億元，股票成交量週轉率為1.9%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2820.83億元，占全體上市股票交易金額30.84%；電子零組件類1126.37億元，占比12.31%；航運類920.1億元，占10.06%。
台股本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類15.37%、航運類5.01%、通信網路類4.66%。
台股累計今年初開盤迄今共143個交易日，集中市場總成交金額為38兆4499.65億元，市場日平均成交金額為2688.81億元；股票成交量週轉率為71.81%，股票日平均成交量週轉率為0.5%。
統計至本週五全體上市公司總市值為新台幣46兆9357.56億元，較上週市值46兆8213.51億元增加1144.05億元，增幅約0.24%。（編輯：張良知）1110805
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