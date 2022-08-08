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台股量縮震盪小跌15.63點 力守萬五關卡

2022/8/8 14:16
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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天開低走高，早盤一度重挫127點，觸及14908.17點，終場收在15020.41點，小跌15.63點。電子與汽車類股表現疲弱，航運及金融類股相對有撐。

台股加權指數收在15020.41點，下跌15.63點，跌幅約0.1%，成交值縮至新台幣1714.06億元。

傳統產業股普遍走跌，裕隆和中華汽車因轉投資新安東京海上產險防疫保單理賠損失波及，上半年由盈轉虧，衝擊中華汽車股價重挫跌停，達43.2元，裕隆股價也下挫5.37%，影響整體汽車類股指數重挫逾1%。

長榮第2季歸屬母公司淨利1022.93億元，創新高，每股純益19.33元；上半年每股純益38.49元。長榮股價突破100元大關，收在101元，上漲1.81%，帶動航運類股指數上漲0.56%，表現相對強勢。

金融股有不錯表現，類股指數上揚0.64%，為指數力守15000點關卡的重要支撐。

電子股漲跌互見，中磊7月營收60.1億元，創新高，股價強攻漲停，衝上101元，上漲9元，並帶動網通類股指數上揚約0.9%。

台積電股價收在512元，下跌4元，聯發科、聯電、大立光及信驊等股價也紛紛走跌，影響整體電子類股指數下跌約0.28%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股早盤雖一度重挫127點，不過終場跌勢大幅收斂，台股反彈格局不變，不排除有機會挑戰15385點季線關卡。（編輯：趙蔚蘭）1110808

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