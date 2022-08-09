航運金融回穩 台股量縮盤中翻紅

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國將公布消費者物價指數、牽動是否擴大升息，台股早盤下挫逾百點，失守萬五大關，金融、航運回穩，電子權值股盤中湧現買盤，推升指數由黑翻紅。

美國將在10日晚間公布消費者物價指數（CPI），美股漲跌互見，台股今天開低震盪，最低來到14905.23點，下跌115.18點，力守5日線約14900點和10日線約14906點，月線約14806點有支撐，盤中航運、金融回穩，大盤跌幅收斂。

到11時19分，台股加權指數來到15033.54點，上漲13.13點，成交值相對萎縮來到新台幣1132.3億元，其中電子股盤中下跌0.15%，金融股勁揚0.99%，航運上揚1.33%。

主要電子權值股台積電盤中下跌0.39%，股價約510元，聯發科跌幅約1.27%，鴻海、聯電由黑翻紅，台達電回升小紅。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪分析，10日晚間美國將公布消費者物價指數（CPI），牽動9月美國聯準會（Fed）升息動向，美費城半導體和那斯達克科技股指數承壓，台股今天盤中呈現量縮價跌、個股表現格局，電子權值股賣壓浮現，航運股受惠長榮7月營收創高帶動反彈，不過高價股盤中走勢偏弱。

林漢偉預期，本週台股呈現量縮整理走勢，法人對大型權值股態度保守，大盤在萬五大關附近震盪。（編輯：張均懋）1110809