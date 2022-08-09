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宏碁7月營收寫29個月低點 華碩月減逾33%

2022/8/9 18:16
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（中央社記者吳家豪台北9日電）個人電腦（PC）產業庫存去化壓力升高，品牌廠宏碁今天公布7月合併營收新台幣174.59億元，月減43.58%，年減33.11%，為近29個月低點。華碩7月集團合併營收為367.53億元，月減33.72%，年減2.18%。

宏碁累計今年前7個月合併營收1681.79億元，年減5.2%；其中商用產品累計前7個月營收年增10.9%。

宏碁發布新聞稿表示，強化多重事業成長引擎的策略持續發酵，7月非PC及顯示器事業營收占整體營收26.6%；旗下8家上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司全部加總今年前7個月營收年增28.8%。

華碩將於11日舉辦線上法人說明會，說明第2季營運結果及第3季營運展望。

工業電腦廠樺漢公布7月合併營收96億元，月減7.6%，年增38.1%；累計今年前7個月合併營收607.99億元，較去年同期增加21.7%。

樺漢指出，工控設計、品牌通路、系統整合等3大事業體7月營收分別年增20%、13%、73.2%。在工控設計方面，儘管少數電源、車用、5G等IC元件仍有長短料問題，在大部分缺料狀況已緩解、物流運作順暢下，帶動歐美市場的智能零售、智慧金融、娛樂博奕等客戶提升產品拉貨力道。

樺漢系統整合事業也加大在智慧城市方案、先進製程設備等市場的接單動能，帶動設備出貨與服務需求進一步揚升。

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此外，電腦製造商輔信科技今天公布第2季財報，受惠於零售、服務及公共設施等領域加速數位轉型，推升中高階產品成長力道，合併營收約4.96億元，年增13.18%；營業利益2895.2萬元，年增89.58%；稅後淨利3780.7萬元，年增14.36倍；每股盈餘0.11元。

輔信透過新聞稿指出，由於轉型效益顯現，上半年雖因國際運輸成本及華東封控影響，致使營業費用增加，但輔信拓展多元應用領域，中高階機種銷售爬升有助營收與獲利。（編輯：林興盟）1110809

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