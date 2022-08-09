台積電第2季每股配息2.75元 12/15除息

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（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠台積電董事會今天通過配發2022年第2季每股現金股利新台幣2.75元，訂2022年12月15日為除息交易日。

隨著高效能運算、車用電子及物聯網平台銷售業績高度成長，台積電第2季營收攀高至5341.41億元，再創新高；歸屬母公司淨利2370.3億元，同創新高，每股純益9.14元。

台積電董事會今天通過配發第2季每股現金股利2.75元，配息基準日為2022年12月21日，除息交易日為12月15日，12月17日至21日停止普通股股票過戶，並於2023年1月12日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2022年第2季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計可領3551萬餘元股息；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：張良知）1110809