長榮完成溫室氣體盤查 目標2030年運送碳排率少5成

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（中央社記者賴言曦台北9日電）長榮宣布完成全球營運船隊、台灣辦公大樓及貨櫃集散場的溫室氣體盤查，並已通過英國標準協會（BSI）查驗；另長榮以2008年船隊碳排數據為基準，規劃2030年平均每只20呎（TEU）貨櫃、每運送1公里的碳排放率要減少50%。

長榮透過新聞稿指出，國際海事組織（IMO）要求航商，2030年每只20呎櫃每運送1公里，碳排放要降低40%，而長榮的規劃比IMO要求的標準高，不僅如此，長榮更進一步規劃要在2050年減少70%，排放總量則要減少50%。

另外，金管會今年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊；資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司須於明年完成母公司盤查，2024年取得第3方查證；合併報表子公司盤查與驗證則須分別在2025、2027年完成。

長榮表示，為遵循主管機關相關法令規範，滿足客戶與其他利害關係人對碳排資訊需求，因此在碳盤查及碳足跡平台的規劃上，特別成立專責「溫室氣體盤查推動小組」，進行溫室氣體盤查及推動減碳相關作業。

長榮表示，經嚴格盤查與驗證後，已於今年7月完成母公司各範疇及子公司營運船隊的溫室氣體盤查，並取得國際標準組織（ISO） 14064-1:2018及溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）雙認證，超前法規要求時程。

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長榮也提到，為符合IMO新船能效設計指數（Energy Efficiency Design Index，EEDI）規範，長榮持續進行船隊汰舊換新，目前營運船舶中有8成船齡低於10 年，且長榮投資的高雄港第7貨櫃中心預計明年中啟用後，將可逐步取代現行第4及第5貨櫃中心分隔兩地的作業模式，有效降低2個碼頭之間轉運櫃的拖運需求及排碳量。

展望未來，長榮表示，將持續落實各項環保措施，定期揭露溫室氣體盤查結果，並逐年檢視節能減碳成效，期待在2050年前達成碳中和目標；若未來航運科技及清潔動力能源研發出現突破性進展，長榮也將致力於實現零碳排的營運願景。（編輯：林興盟）1110809