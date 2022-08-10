富智康上半年虧損收斂 印度和北美布局有進展

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（中央社記者鍾榮峰台北10日）鴻海旗下富智康上半年自結虧損2378萬美元，較去年同期收斂，富智康指出，今年目標保持供需平衡，印度子公司布局電動車子系統和穿戴裝置有進展，美國據點組裝業務量產，看好北美市場商機。

富智康9日晚間公布上半年自結損益，上半年營收41.25億美元，較去年同期39.38億美元成長4.75%，上半年稅後虧損2378萬美元，較去年同期虧損2818萬美元收斂。

富智康指出，中國是最大的手機市場，不過今年迄今，手機需求已現疲軟，終端消費者消費意願下降、加上對中國品牌重新評估，反映消費電子終端產品需求疲弱現況。

此外，富智康指出，包括元件供應不穩定、物流挑戰及運輸受阻、COVID-19疫情導致中國部分城市封控、以及市場情緒低迷、經濟發展放緩、缺乏產品升級等供應問題持續存在。

面對下半年變化，富智康表示，分散手機收益，減輕依賴單一客戶、產品和地區的風險，也需觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭、以及全球通膨升息等走勢，今年目標保持供需平衡，預期部分技術節點的半導體晶片可能還供應吃緊，其他可望明顯改善。

展望印度市場，富智康表示，旗下印度子公司Bharat FIH Limited（BFIH）已將業務拓展至手機以外、包括機械零配件、電動車、電視及可穿戴式裝置等高成長領域；BFIH正與多家品牌商針對電動車子系統製造深入討論，此外，穿戴裝置可獲原廠委託製造（OEM）新客戶。

在布建研發團隊，富智康透露，BFIH持續在印度招聘多名硬體、機械、工業及軟體設計工程師，目標在2024年3月底前，在印度建立產品設計及開發團隊，強化印度理工學院馬德拉斯校區（IIT Madras）為主的研發中心、位於班加羅爾（Bengaluru）的研發中心、 以及一處製造設施工程團隊為主的既有研發資源能力。

BFIH在印度掛牌上市案，印度證券交易委員會（SEBI）已於6月13日公告獲准通過。

富智康表示，透過BFIH將部分功能型手機銷往中東市場，正探索與歐洲和美國電信營運商合作機會。

在美國市場，富智康指出，美國達拉斯營運據點的最終組裝、測試和包裝（FATP）業務，已在第1季成功啟動「美國組裝」項目，預期今年全年保持量產，預估北 美業務將帶來更多商機。

從客戶端來看，上半年富智康前5大客戶營收占比約91.9%，其中Ensky及日本夏普（Sharp）是富智康前5大客戶，上半年分別占富智康營收比重約6.06%及10.47%，上半年來自鴻海集團營收占富智康整體營收比重約31.21%。法人分析，富智康前5大客戶包括華為、小米、Oppo、Ensky和夏普。（編輯：趙蔚蘭）1110810