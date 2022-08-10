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航空雙雄7月客運受惠旅遊旺季 高庫存影響貨運需求

2022/8/10 19:59
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（中央社記者賴言曦台北10日電）航空雙雄今天公布7月合併營收，受惠邊境逐步解封，華航、長榮航7月客運收入分別月增67.24%、131.21%；貨運則受到全球高通膨、高庫存等問題影響需求。

華航7月合併營收新台幣129.36億元，年增24.53%。其中，客運收入21.18億元，月增67.24%，年增696.24%；貨運收入100.45億元，年增6.53%。

華航表示，由於7月起日本主力航線大幅增班，客運收入以東北亞成長幅度最大；另外，歐洲旺季旅遊需求強勁，華航直飛德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦的歐洲航線同步助攻7月客運量提升，有望逐月增加運能。

貨運部分，華航表示，各國邊境管制陸續鬆綁及客運陸續恢復增班，整體客、貨機艙位運能提升；但全球通膨限縮消費能力，產品庫存水位仍高，導致出口訂單表現平淡，空運填艙競爭壓力較大。未來華航將持續運用貨機機隊優勢，關注如半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等重點貨源的產業發展，彈性調配運力，堅守運價，提高整體貨運收入。

長榮航結算7月合併營收118.6億元，年增42.65%；累計前7月合併營收752.8億元，年增44.34%。

長榮航表示，7月客運營收27億元，月增131.21%，主要受惠邊境防疫政策調整及暑假旺季需求，旅客量創2020年4月以來新高，其中歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長明顯。

貨運部分，長榮航表示，7月貨運營收78.8億元，月減6.68%，主要是受到全球材料短缺及庫存過剩等因素影響，貨量和運價皆小幅下滑。（編輯：張良知）1110810

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