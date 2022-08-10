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自行車雙雄旺 巨大7月營收年增32.1%

2022/8/10 20:41
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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄巨大7月合併營收新台幣91.63億元，較去年同期大幅成長32.1%，主要成長來自代工業務及中國內銷強勁，美利達7月合併營收約32.56億元，月增8.8%、年增約6.2%。

巨大統計，1至7月合併累計營收541.66億元，較去年同期增加10.71%。

巨大集團新聞稿指出，中國各廠產能恢復正常，加上荷蘭廠及匈牙利廠生產順暢，帶動集團7月營收顯著成長。在自有品牌銷售方面，高階自行車以及電動輔助自行車（E-bike）的需求依舊強勁，但因零件短缺，供貨不及，影響捷安特歐美銷售表現。

不過，捷安特中國內銷表現持續亮麗，7月營收大幅成長。

美利達今天公布，7月合併出貨12萬1982台，年減11.4%，合併營收約32.56億元，月增8.8%、年增6.2%；1至7月合併銷售77萬5665台，年增3.1%，合併營收約201.96億元，年增10%。

美利達指出，台灣廠7月合併營收約28.56億元，創歷史新高，較6月增加16.5%，月增幅也呈雙位數，年增則為7%。（編輯：楊凱翔）1110810

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