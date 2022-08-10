樺漢子公司擬售部分IT服務業務 估獲利近60億元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）工業電腦廠樺漢子公司Kontron AG今天召開董事會，通過與法國上市公司VINCI Energies S.A.簽定出售集團部分IT服務業務協議，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元（約新台幣59.34億元）。

樺漢發布新聞稿說明，為進一步深耕物聯網技術領域發展，並基於策略性考量，Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場的IT服務業務。

Kontron集團擬出售的部分IT服務業務2021年營收為3.38億歐元，稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為4100萬歐元。本次交易價格約4億歐元，尚待交易雙方主管機關反壟斷審查通過。

樺漢目前持有Kontron集團27.6%股權，考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的物聯網產業，未來獲利能力將有所提升，且出售資產取得的現金將有助於改善Kontron財務結構，樺漢對Kontron集團此次出售案樂觀其成。

Kontron AG公司前身為S&T AG，今年6月更名為Kontron AG，目前員工超過6000人，在32個國家設有子公司。（編輯：張良知）1110810