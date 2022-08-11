投資台灣 再增4廠商21億元

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）投資台灣事務所今天再通過「中小企業加速投資行動方案」4家廠商共新台幣21億餘元投資。其中優格品牌「馬修嚴選」廠商彩宸生活事業，為因應市場開發新品與產線飽和狀態，將斥資6億多元在台南永康蓋新廠擴產。

投資台灣事務所今天的「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，通過彩宸生活、特展公司、旭光箔膜及岡韋印刷等4家廠商，共逾21億元投資。

其中，在連鎖超市、百貨專櫃及門市銷售優格、優格飲、鮮奶、烤燕麥及果漿等產品的品牌「馬修嚴選」，其廠商彩宸生活事業規劃斥資逾6億元，在台南市永康區興建新廠。

藉此投資，彩宸事業將在台南永康新廠區導入5大產品智慧化生產設備，結合企業資源規劃（ERP）及製造執行系統（MES），達成資訊收集、品質管控與履歷追蹤，以因應近年健康飲食風潮，與其市場開發新品及產線飽和狀態等需求。

合成皮料製造及開發廠特展公司，規劃投入逾4億元於「節能環保自動化塗佈貼合技術」，將在桃園楊梅興建新廠，導入智慧化系統及設備，同時在既有蘆竹廠增設環保新產品產線，預計可創造28個台灣就業機會。

塑膠薄膜塗佈、電鍍表面加工及規格分裁廠旭光箔膜，為因應市場訂單成長需求，再創銷售新高，這次投資逾4億元，要在雲林縣豐田工業區新設廠區導入製程智慧化精密設備，搭配MES、ERP系統提升生產效率，預計可增加約40個台灣就業機會。

從事目錄、彩色紙盒等業務，並跨足家用保鮮膜製造及工業膜產品的岡韋印刷，為開拓美洲市場，將擴大招募25名台灣員工，斥資逾6億元在彰化縣芬園鄉興建新廠，增設智慧化聚乙烯伸縮膜產線，引入機聯網與MES系統，以即時掌握生產進度與交期，提高內部管理效能。

投資台灣事務所統計，截至目前，「投資台灣三大方案」共已帶動1236家企業約1兆7688億元投資，估創造13萬7026個台灣就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

其中，「中小企業加速投資行動方案」已通過823家中小企業、共約3764億元投資，帶來3萬1343個台灣就業機會。（編輯：蘇志宗）1110811