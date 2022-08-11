台股站回萬五關卡 投顧：待量蓄勢挑戰季線

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（中央社記者江明晏台北11日電）美股猛漲激勵，台股今天放量站上萬五大關，終場上漲258.83點，收在15197.85點，投顧認為，在量能持續升溫下，指數有望持續挑戰季線15334點反壓。

美股因美國通膨趨緩而猛漲，激勵台股今天開高走高，盤中指數一度來到15204.79點波段高點，終場上漲258.83點，收在15197.85點，漲幅1.73%，成交金額2189.84億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受到美股上漲激勵，台股今天大漲逾250點，量能較昨天升溫，美股已來到季線之上，台股落後補漲，搭配台積電7月營收創高，指數站回萬五關卡，一舉接近季線。

展望後續，他表示，量能若能持續回溫，台股有望持續落後補漲，持續挑戰季線反壓，約在15334點附近。

他分析，通膨降溫與7月財報、中共軍演等多空題材告一段落後，市場已無較明顯利多或利空題材，意味著台股短線上將觀察量價配合，且可能會遭逢漲多之後的技術性回檔，但整體而言，指數反彈格局還是不變，基期低的科技股確實較有表態機會。

此外，外資今年在台股賣超近兆元，簡伯儀分析，主因與強勢美元有關，匯差吸引下，加速資金回流美國，新台幣近期走勢較為疲軟，轉趨強勢後，外資回補台股的意願與動作也才會趨於積極。（編輯：楊凱翔）1110811