英業達第2季獲利年增32% 每股賺0.42元
（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠英業達今天公布第2季財報，由於商用筆電占比較高，受到消費需求放緩的影響有限，歸屬於母公司業主稅後淨利為新台幣15億元，年增32%；每股盈餘0.42元。
英業達今年第2季合併營收為1357.47億元，季增5%，年增18%；營業毛利59.23億元，季增3%，年增15%；營業利益15.78億元，季增40%，年增53%；歸屬於母公司業主稅後淨利15億元，季增0.87%，年增32%；每股盈餘0.42元。
獲利率方面，英業達第2季毛利率4.4%，與第1季持平，年減0.1個百分點；第2季營業利益率1.2%，季增0.3個百分點，年增0.3個百分點。
今年上半年英業達合併營收為2645.42億元，年增17%；營業利益27.08億元，年增35%；歸屬於母公司稅後淨利29.87億元，年增31%；每股盈餘0.83元。
英業達董事長卓桐華日前出席車載電子合作記者會表示，下半年筆電目標沒有特別調整，跟今年初預測差不少，全年將保持成長。雖然新產品有點延遲，但影響頂多1季，可能本來第4季要出貨的產品將延到明年第1季。
此外，強固型工業電腦廠神基今天公布上半年財報，合併營收為150.43億元，年增0.88%；營業利益11.76億元，年減1.45%；歸屬於母公司業主淨利7.79億元，年減73.41%；每股盈餘1.3元。
神基發布新聞稿說明，今年上半年淨利年減73.41%，主要因為去年第2季認列PMD股權處分利益約25.19億元，而今年第2季則因為專利侵權訴訟認列5.19億元損失。
藍天電腦公布上半年財報，受到中國封控影響，合併營收112.15億元，年減6%；毛利率23%，年增1個百分點；營業利益11.65億元，年增5%；營業利益率10%，年增1個百分點，主要受惠銷售產品組合優化效益顯現及費用控制得宜，本業獲利較去年同期成長；稅後淨利6.25億元，每股盈餘1.07元。
藍天表示，昆山廠封城影響筆電事業4月出貨，第2季筆電營收39億元，季減28%；上半年營收94億元，年減6%。但受惠產品組合優化及購料成本下降，上半年藍海機種銷售比重創新高，一舉拉高第2季筆電營業利益率來到7.8%，為近5年單季次高，彌補營收下降的不利因素。
展望下半年，藍天表示，疫情封控及通膨、升息等不利因素影響漸減，目前市場供應鏈回復正常，且無去年缺料干擾，加上即將到來的中國返校季及耶誕節傳統銷售旺季，藍天預估筆電第3季、第4季銷貨台數仍將呈現季增。（編輯：楊凱翔）1110812
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