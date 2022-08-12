壽險公會競選白熱化 尹崇堯寄政見信強調首重溝通

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（中央社記者謝方娪台北12日電）壽險公會將在8月底改選，角逐壽險公會理事長的南山人壽董事長尹崇堯今天寄政見信給壽險公會會員，強調參選秉持「1個目標、4個方向」，且當選後將首重溝通。

壽險公會龍頭之爭，由南山人壽新任董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊，近日選舉漸趨白熱化，在陳慧遊近日發布聲明盼同業給「專職理事長」一個機會後，尹崇堯今天致函給壽險公會會員，除闡明參選政見，也強調會將會員服務與溝通放在首位，以服務為本。

尹崇堯認為，保險業現今面臨的挑戰，公會不僅是意見傳達者，更須廣納不同聲音，透過專業理性思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識，他期望公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間有更全面緊密溝通及專業交流。

尹崇堯允諾，未來在溝通上將做到4點，第一，傾聽交流並凝聚產業向心力；第二，柔性溝通與理性論述；第三，關鍵時刻主動積極溝通；第四，見習共好與資訊共享。

尹崇堯表示將會重視各會員公司意見，定期傾聽並即時向主管機關反映，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動、凝聚產業向心力。

他並希望協助同業與主管機關有效溝通，將針對5個委員會和22個研究小組的重要議題成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在專業研究基礎下提出政策藍圖，同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。

為增進民眾對保險業的認知與觀念，尹崇堯將充實保險教育推廣網站內容，並建立友善溝通平台，在重大事件發生時，更迅速整合、代表同業對外發聲；他也希望拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。

尹崇堯說，保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，另有29位律師、33位會計師及超過500個壽險管理師的堅強專業人才庫。

換言之，未來接軌國際保險新制需要的精算、會計專業、法律專長，甚至壽險營運模式調整，都有極為豐富的人才資源可供支持。

尹崇堯表示，在南山專業團隊資源及長期合作的學界支持下，將廣納各業者意見並產出具體可行方案，便於不同大小業者與主管機關達成共識，達到真正溝通，讓政策能順利推展的雙贏局面。（編輯：楊凱翔）1110812