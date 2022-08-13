東元范炘談景氣 看好智慧能源營收快速成長

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東元總經理專訪3（中央社記者鍾榮峰台北13日電）電機大廠東元總經理范炘分析下半年市況，認為通膨走勢接近高點，儘管需求反轉讓景氣變化更複雜，但東元新產品在節能減碳趨勢下，受景氣循環影響小。

展望東元三大事業群，范炘看好智慧能源將是未來幾年營收成長速度最快的項目。

市場對於下半年景氣看法趨於謹慎，范炘受訪時不諱言指出，消費電子終端市場需求趨緩，使得工廠擴產態度保守，東元小馬達產品多少受景氣變化影響，不過在節能減碳趨勢下，政策推動和廠商需求帶動東元新產品出貨，受景氣循環影響程度小。

觀察全球通膨變化，范炘分析，通膨走勢快接近高點，國際原材料價格正往下降，不過市場終端需求變化，讓下半年景氣走勢更加複雜。

他以歐洲為例指出，當地市場景氣仍受俄羅斯與烏克蘭戰爭衝擊，不過東元今年在歐洲市場業績仍可持穩，主要原因是銷售結構有支撐。

東元董事長邱純枝去年調整經營方向，聚焦機電、能源、空調三大領域。展望這三大事業群，范炘表示，機電系統持續推出永磁、高效、伺服馬達等新品，搭配變頻設計，協助工廠整合提升效能和自動化方案。

在智慧能源領域，范炘預期，未來幾年將是營收成長速度最快的項目，他看好大型工程、儲能、變電、工業、機電工程、資料中心機房等應用成長動能。

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在智慧家電方面，范炘指出，東元持續擴大商用空調應用，強化商辦大樓能源管理方案，讓商業空調系統成為能源管理的重要一環。

展望全球市場，范炘強調，東元在各區域市場採取因地制宜的發展策略，例如北美市場有西屋馬達強勢B2B品牌助攻，有助大馬達產品銷售，可與其他B2B國際品牌一較長短；在台灣，則與同業形成競合關係，在部分領域相互合作。（編輯：張良知）1110813

東元總經理范炘說，東元要成為新能源效率管理生態系的重要參與者。目前在澳洲、越南、印度及其他東南亞市場的新能源管理布局，「就像下圍棋」，隨著局勢形成對手才恍然大悟。中央社記者張新偉攝 111年8月13日