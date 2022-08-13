老字號東元減碳轉型 打造新能源管理一條龍供應鏈

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東元總經理專訪1（中央社記者鍾榮峰台北13日電）因應電價上漲，企業透過能源管理節能的需求變高，東元電機看到未來趨勢，66年來首次向外挖角不具內部DNA的范炘擔任總經理，范炘上任4個多月後首次接受中央社獨家專訪，訪談中展現東元對打造儲能等新能源效率管理生態系的企圖心。

淨零碳排成為現今全球企業必須面臨的課題，范炘直言，台灣若提早10年或15年時間推動兩輪摩托車減排和能源管理方案，現在早已是世界典範。

范炘在機械工程領域有深厚的專業背景，曾擔任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷超過20年，又曾在台灣、中國大陸、北美和歐洲等地，歷任財務、採購、工程、管理等多元職務，國際歷練豐富。

●66年老企業要轉型 范炘：東元正邁向翻新的路

面對一個66年的老字號企業轉型之路，范炘說，東元不斷自我改變，嘗試走出新的道路。若以台灣中小企業平均壽命約10年至20年來看，能夠在激烈競爭中脫穎而出，「都是有兩把刷子的」。

對於邱純枝調整東元經營的大方向，范炘深表認同，他說，現在自己最重要的任務，就是讓實際經營成果符合既定的目標。儘管資歷豐厚，范炘仍相當謙虛，他說，東元電機內部複雜度高，這段期間就是學習、了解，學到很多。

談到東元的優勢，他認為，台灣很少有傳統企業像東元在全球布局如此深，併購美國西屋馬達就是例證，這也讓東元切入北美商用大馬達市場，能見度大幅提升；東元之後併購義大利公司Motovario，取得歐洲市場灘頭堡；而東元馬達品牌在中國大陸機電業界，也有一席之地。

范炘說，「東元底子還在，正邁向翻新的道路，有很多機會再上一個台階，自己還有很多事情要做。」

至於如何落實，他認為這並不是接幾個訂單生意就能一蹴可幾，而是要透過實際經營，養成東元的核心能力。

范炘不以在台灣領先而自滿，他直言「在台灣當老大，沒什麼了不起」，有沒有機會走出去，在區域或全球脫穎而出，才是最重要的。

●東元在全球「下圍棋」 布局新能源管理

吸引范炘點頭加入東元電機，正是東元董事長邱純枝打造的新能源效率管理大方向。范炘深信，東元可以在全球帶出新能源管理的一條龍供應鏈，透過全球根據地，更可培養核心能力，東元要成為新能源效率管理生態系的重要參與者。

他細數包括儲能、網路資料中心、再生能源如風力發電等，都是能源產業轉型重要項目，電動車更是新能源效率管理生態系的重要一環。

他舉例，東元可在當地打造太陽能與其他能源轉換事業，搭上減碳綠能產業順風車；此外，美國西屋馬達新品沖壓變頻器，可以開發出不同類型的衍生產品，擴大在當地的能源效率管理解決方案。

范炘形容東元目前在澳洲、越南、印度及其他東南亞市場的新能源管理布局「就像下圍棋」，對手起初不知道初衷，隨著局勢形成才恍然大悟。

●儲能當備載電力成趨勢 范炘籲台灣加速腳步

在新能源效率管理大架構下，東元看重「儲能」事業發展。范炘分析，未來風力發電和太陽能發電效率將明顯提升，儲能當成備載電力將成趨勢，台灣在儲能領域的腳步，「與其慢不如快」。

至於東元在儲能領域將扮演什麼角色，范炘認為，東元有機會在工廠產線能源管理到使用者端，成為重要的再生能源系統維修商和零件供應商；未來變電系統結合儲能也將是區域性電網發展趨勢，東元可提供工業區儲能和能源管理方案。

對於目前最夯的電動車發展，范炘以新能源效率管理的角度來看，他認為，台灣能源產出少，本應高度重視能源管理和碳排議題；但台灣在政策推動減碳與能源效率化的速度太慢，錯失領頭做為表率的契機。

●看電動車能源管理 范炘嘆政策效率太慢

他以摩托車為例，台灣是全球兩輪摩托車密度最高的市場之一，二輪車污染不比四輪車低、且電動化程度慢；台灣若提早10年或15年時間推動兩輪摩托車減排和能源管理方案，現在已是世界的典範，成為全球兩輪電動車重要的供應者，還可帶動零配件產業升級。

范炘認為，台灣發展電動車政策不夠明顯，因為電動車是資本密集產業，投資大、回收慢，牽涉資本、管理、技術、市場能力，需要龐大市場支撐。目前電動車賺錢只有特斯拉（Tesla），而台灣市場不夠大，若台灣發展電動車產業，更需要外部市場，廠商也需要依附前端大廠。

范炘強調，新的產業方向，最需要透過政策「推一把」，製造舞台環境、開一個場子，讓大家進來參與。

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他說，台灣是很好的實驗場，科技實力也強，可以廣邀各國廠商來台灣做實驗；若10年前政策推動並廣邀電動車產業來台灣試驗，現在發展的狀況會很不一樣。

對於東元在電動車產業的角色，范炘態度謹慎。他說，電動車不是用錢就可以砸出市場，要慎選市場和角色定位，一步步往前走；東元要先找到本身的定位，初期階段先從電動巴士切入，進一步布局電動卡車等商用車領域。（編輯：張良知、林淑媛）1110813

東元總經理范炘說，台灣很少有傳統企業像東元在全球布局如此深，這是東元的優勢。東元底子還在，正邁向翻新的道路，有很多機會再上一個台階，自己還有很多事情要做。中央社記者張新偉攝 111年8月13日