東元：布局全球電動化 電動車領域可與鴻海做朋友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東元新任總經理范炘7日正式接任，他表示要讓東元成為世界的東元，東元可成為全球電動化生態系一員。 中央社記者鍾榮峰攝 111年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）東元電機新任總經理范炘今天表示，東元要成為世界的東元，要成為不同生態系的重要成員，東元可成為全球電動化生態系一員，在電動車領域，東元與鴻海和MIH聯盟可以成為朋友。

東元董事會3月中旬決議總經理變動案，原任總經理連昭志退休，新任總經理一職由范炘今天正式接任。

東元電機董事長邱純枝今天下午在媒體見面會表示，范炘加入東元集團擔任專業經理人，符合東元傳承兼具創新與突破的元素，總經理接班人除了選擇專業能力外，也加入創新元素，集團不會找DNA一樣的人才，這才能摩擦出火花。

邱純枝指出，范炘與東元集團並沒有淵源，他在汽車和車用電子產業具有豐富歷練，在跨國企業，在台灣、日本、美國、中國大陸等地有跨區工作經驗，這些都是東元國際化和全球化布局的元素。

邱純枝表示，去年東元集團組織改組後，內部事業聚焦機電系統、智慧能源、智慧生活3個事業群，集團需要前瞻布局和策略性成長，邀請范炘擔任東元總經理一職，引進專業能力並運用豐富經歷，讓東元集團大步邁進。

范炘指出，過去曾與工業型公司來往，在2015年就認識邱純枝，當時就談到電動車與車用電子大方向，去年因緣際會與邱純枝再見面，今天有機會加入東元，希望為東元帶來更新的元素，未來成功需要與大團隊合作，把機電系統、智慧能源、智慧生活大方向帶出來，讓東元集團能夠像西門子、GE、日本工業型公司等具有影響力的集團，希望東元成為世界的東元，在全球扮演更重要的角色。

談到具體目標，范炘表示，今天上任後已參加不少會議，初期目標先了解東元集團，他形容集團「一隻腳立足現在、另一隻腳跨入未來」，站穩現在才能讓跨入未來的腳更扎實，現有事業群茁壯，執行面把對的事情做好，同時間眼光也要往外看，他說自己就如同龍舟的掌舵手角色。

范炘指出，東元集團在全球競爭是生態系的競爭，要成為不同生態系重要的成員，朋友要愈來愈多，這需要本身技術深度夠，讓腳跟站穩。

有關傳統汽車、電動車、以及車用電子布局，范炘指出，電動車是全世界電動化生態系的一環，電動化包括能源經濟和可持續能源趨勢，帶領產業策略變化，電動化生態系要成功，不僅只是電動車，包括充電、蓄電、儲能、智慧電網、再生能源等環環相扣。

他指出，去年是電動車發展的關鍵一年，去年歐洲在純電動車和油電混合車市場明顯成長，中國市場也不斷成長，產業上已看到轉折點發生、以及大量投資產生，投資轉折與消費者接受度已到轉折點，全球積極投資電池、原材料採礦、電動車產線等產能，他預估到2025年，電池會趕不上電動車的產能需求。

范炘表示，東元集團要參與全球電動化生態系，在發電之後的環節均有布局，不僅包括馬達、齒輪傳動和儲能；在電動車領域，與鴻海和MIH聯盟可以成為朋友，東元在電動車發展，有好幾條路可走，也正在發展。

邱純枝補充，相關投資並非大規模，東元目前不會布局充電站，會審慎評估。

范炘畢業於國立成功大學機械工程學系，並獲得美國密西根大學機械工程博士學位。范炘主要經歷包括曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾20年，工作地點包括台灣、中國大陸、北美、和歐洲等，國際歷練豐富，並歷經財務、採購、工程、管理等多元職務，產業資歷完整。（編輯：郭無患）1110407