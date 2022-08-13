熱愛傳產再捲起袖子挑重擔 范炘想讓老企業脫胎換骨

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東元總經理專訪2（中央社記者鍾榮峰台北13日電）擁有機械工程博士學歷及跨國企業逾20年資歷的東元總經理范炘，談到接下東元總經理的初衷，是自認「老骨頭」還有剩餘價值，不想只出一張嘴，秉持著傻子精神，想對台灣及傳統產業還能有所貢獻。

范炘在東元位於台北南港的辦公室接受中央社獨家專訪，侃侃而談在東元4個多月的感受與未來的轉型發展，業務熟稔，絲毫不生澀，對自己以及公司未來的發展定位，清晰而明確。

60歲的范炘，畢業於成功大學機械工程學系，在清大動力機械取得工程碩士學位後赴美求學，獲得美國密西根大學機械工程博士，在汽車產業資歷超過20年，也曾任福特六和汽車總裁。

范炘說，他這一代剛好處於台灣人才大量出國階段，與朋友們出國後到跨國企業服務，「在全球開疆闢土，我也是其中的一分子」。

具有機械工程的深厚專業背景，以及在汽車產業的長期歷練，傳統產業對范炘來說，既是他的專業，更是心中的熱愛。

范炘表示，他自2019年從福特六和退休後，沒有放棄繼續在傳統產業拚搏的念頭。去年開始，他有機會擔任鴻海關係企業鴻騰精密董事長盧松青的特別助理，主掌新創事業策略轉型，接觸包括物流、電商、電動車等新創公司，與不少企業第二代交流互動。

他透露，這段經驗讓他有很深的感觸，「接班議題」成為企業能否永續經營的關鍵，而台灣傳統產業還有很多亟待突破成長的空間。

這份心中的糾結，透過好朋友之間的相互刺激而找到出路。范炘提及，好友們退休後相互打賭，彼此給別人出難題，「希望做實事給企業二代們看」，結果有朋友原本做投資，「就直接下海經營一家公司」。

范炘感性地說，「我們這些老骨頭，自認還有剩餘價值，不想只出一張嘴」，大家對台灣傳統產業仍有濃厚的情感，「想試試看還可以怎麼做」；他捫心自問，「還可為台灣做些什麼？」

台灣COVID-19疫情於去年下半年趨緩，范炘在一個場合中，機緣巧合遇到原本就認識的東元董事長邱純枝，雙方相談甚歡，也開啟與東元合作轉型之路的機緣。

范炘說，自己那股「再捲起袖子下去帶領一家公司」的拚勁未減，因此答應邱純枝的邀約，進入東元電機擔任總經理，也創下東元66年來首次對外延攬總經理的紀錄。

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范炘笑著說，自己的確有點「傻子精神」，從以前到現在，專挑不好走的路。他說，以前念書時，就是選最難的題目做，「結果差一點畢不了業」；後來在福特集團，他也常向老闆舉手，說自己想做困難的工作試試看，「自己給自己找麻煩」。

范炘說，就是這種「不去試試看不肯罷休、試了就不輕易放棄目標」的個性，他總是想要做出一些成果，才能夠坦然。（編輯：張良知、林淑媛）1110813

東元去年調整經營方向，聚焦機電、能源、空調3大領域。展望3大事業群，東元總經理范炘看好智慧能源將是未來幾年營收成長速度最快的項目。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

東元除了積極發展智慧家電產品外，總經理范炘指出，也將持續擴大商用空調應用，強化商辦大樓能源管理方案，讓商業空調系統成為能源管理的重要一環。中央社記者張新偉攝 111年8月13日