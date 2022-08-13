熱愛傳產再捲起袖子挑重擔 范炘想讓老企業脫胎換骨
東元總經理專訪2（中央社記者鍾榮峰台北13日電）擁有機械工程博士學歷及跨國企業逾20年資歷的東元總經理范炘，談到接下東元總經理的初衷，是自認「老骨頭」還有剩餘價值，不想只出一張嘴，秉持著傻子精神，想對台灣及傳統產業還能有所貢獻。
范炘在東元位於台北南港的辦公室接受中央社獨家專訪，侃侃而談在東元4個多月的感受與未來的轉型發展，業務熟稔，絲毫不生澀，對自己以及公司未來的發展定位，清晰而明確。
60歲的范炘，畢業於成功大學機械工程學系，在清大動力機械取得工程碩士學位後赴美求學，獲得美國密西根大學機械工程博士，在汽車產業資歷超過20年，也曾任福特六和汽車總裁。
范炘說，他這一代剛好處於台灣人才大量出國階段，與朋友們出國後到跨國企業服務，「在全球開疆闢土，我也是其中的一分子」。
具有機械工程的深厚專業背景，以及在汽車產業的長期歷練，傳統產業對范炘來說，既是他的專業，更是心中的熱愛。
范炘表示，他自2019年從福特六和退休後，沒有放棄繼續在傳統產業拚搏的念頭。去年開始，他有機會擔任鴻海關係企業鴻騰精密董事長盧松青的特別助理，主掌新創事業策略轉型，接觸包括物流、電商、電動車等新創公司，與不少企業第二代交流互動。
他透露，這段經驗讓他有很深的感觸，「接班議題」成為企業能否永續經營的關鍵，而台灣傳統產業還有很多亟待突破成長的空間。
這份心中的糾結，透過好朋友之間的相互刺激而找到出路。范炘提及，好友們退休後相互打賭，彼此給別人出難題，「希望做實事給企業二代們看」，結果有朋友原本做投資，「就直接下海經營一家公司」。
范炘感性地說，「我們這些老骨頭，自認還有剩餘價值，不想只出一張嘴」，大家對台灣傳統產業仍有濃厚的情感，「想試試看還可以怎麼做」；他捫心自問，「還可為台灣做些什麼？」
台灣COVID-19疫情於去年下半年趨緩，范炘在一個場合中，機緣巧合遇到原本就認識的東元董事長邱純枝，雙方相談甚歡，也開啟與東元合作轉型之路的機緣。
范炘說，自己那股「再捲起袖子下去帶領一家公司」的拚勁未減，因此答應邱純枝的邀約，進入東元電機擔任總經理，也創下東元66年來首次對外延攬總經理的紀錄。
范炘笑著說，自己的確有點「傻子精神」，從以前到現在，專挑不好走的路。他說，以前念書時，就是選最難的題目做，「結果差一點畢不了業」；後來在福特集團，他也常向老闆舉手，說自己想做困難的工作試試看，「自己給自己找麻煩」。
范炘說，就是這種「不去試試看不肯罷休、試了就不輕易放棄目標」的個性，他總是想要做出一些成果，才能夠坦然。（編輯：張良知、林淑媛）1110813
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