東元股東會通過配息1.35元 看好再生能源政策利多

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（中央社記者鍾榮峰桃園20日電）電機大廠東元今天在中壢廠舉行股東常會，通過每股配發現金股利新台幣1.35元。公司指出，受惠台灣再生能源政策，創能、儲能業務成長可期。

東元去年合併營收525.57億元，是7年來新高，去年稅後淨利新台幣50.13億元，年成長42.8%，創歷史新高，每股稅後純益2.38元。

東元股東會也通過承認2021年營運報告書和財務報表。東元營業報告書中指出，今年全球經濟仍受Omicron病毒與通膨影響。展望既有事業群營運，機電系統暨自動化事業今年受益油價攀升，北美市場需求強勁成長，在「碳中和」趨勢下，美國頁岩油生產、輸送設備電氣化和廢熱回收，有利變頻器和節能方案成長。

東元再宣示，2030年「十年減排50%」目標，執行範圍擴大至海外廠區，進一步朝碳中和之路邁進。

在智慧能源事業群，東元預估，IDC工程業務在國內外市場成長強勁，相關工程去年取單逾30億元，今年目標營收成長3成。再生能源創能、儲能業務方面，受惠台灣再生能源政策，預期2025年再生能源占發電比例20%，東元取單、營收成長可期。

在空調暨智慧生活事業群，邱純枝表示，東元持續聚焦提供全域式智慧空調及能源管理，貢獻ESG（環境、社會及公司治理）碳中和的新生活，此外布局結合集團資源及物聯網IoT技術，推出宅配智能冷藏櫃解決冷藏冷凍最後一哩需求，以及以租代買的新營運模式，加速推動空調節能解決方案等。

在策略性發展計畫，邱純枝表示，東元持續側重電動車動力系統、再生能源商機、並提升數位化/智能生產。

其中在電動車動力系統，東元持續擴大OEM代工商機，目標成長6成以上；在補助政策下，東元爭取國產電動巴士動力系統8成以上市占率；今年度印度電動車馬達生產線完工，有利就近取單製造。（編輯：楊蘭軒）1110520