台灣獲選主辦明年AFACT 打造亞太數位經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）資策會和商研院今天表示，台灣爭取到明年2023年聯合國重要外圍國際組織亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）主辦方，打造亞太數位經濟共同體，有助台灣參與全球制訂相關資訊標準的國際活動。

由資策會、商業發展研究院共同執行的「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇（AFACT 2022）今天上午舉行，常設在資策會的台灣AFACT常設秘書處今天正式啟動，資策會執行長卓政宏擔任台灣AFACT國家代表暨論壇主席。

資策會指出，近年台灣積極參與AFACT及聯合國貿易便捷化與電子商務組織（UN/CEFACT），共同推展數位貿易、貿易流程簡化及數據交換標準等相關國際事務，在7月AFACT期中理事會，設立在資策會的AFACT常設秘書處說明台灣對國際社會的長期具體貢獻，台灣也獲選擔任明年AFACT主辦方。

商研院和資策會表示，UN/CEFACT是聯合國推動全球資訊標準和電子商務的重要機構，台灣接任常設秘書處，未來將有助於強化台灣數位經濟貿易，以積極行動參與全球制訂相關資訊標準的國際活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓政宏表示，AFACT從1990年代初成立以來，台灣一直是相關組織的成員國，未來將持續積極參與AFACT與聯合國UN/CEFACT，與聯合國事務接軌。

卓政宏指出，近年美國、日本、新加坡、紐西蘭等多國洽簽締結數位經濟協議，世界貿易組織（WTO）推動電子商務共同聲明，以及去年9月台灣正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中「關務行政及貿易便捷化」和「電子商務」，均與國際數位經貿規則的內容呼應，今天「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，聚焦數據跨境的公益、產業、治理三面向討論。（編輯：趙蔚蘭）1110815