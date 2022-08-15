聯嘉8月業績回溫、9月迎旺季 下半年美國出貨穩

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）車用LED廠聯嘉光電今天表示，8月業績可較7月回溫，9月至10月迎車燈產業旺季；聯嘉光電指出，下半年美國市場出貨回穩，匯率對毛利率影響有限。

聯嘉光電下午在線上法人說明會表示，展望下半年營運，7月有車廠暑休因素影響，預期8月業績可較7月回溫，9月至10月迎接車燈產業旺季，業績可望成長；12月觀察車廠耶誕長假因素。

從市場來看，聯嘉光電表示，美國市場下半年出貨可回穩；觀察毛利率走勢，聯嘉光電表示，下半年業績受匯率影響程度越來越小，若新台幣兌美元匯率可維持在29元至30元，對毛利率影響有限。

不過聯嘉光電指出，存貨調整去化時間可能歷經2季或3季，期間毛利率也將調整。

展望今年營運，聯嘉光電表示，若下半年缺料狀況緩解，預估今年業績仍可較去年成長。

在產能布局方面，聯嘉光電美國密西根新廠已增設1條產線，共有3條車用LED模組產線；台灣總部第二期工程已取得使用執照，第3季啟用，作為研發和生產中心。

觀察上半年營運，聯嘉光電表示，美國密西根廠開銷費用化，因原廠製造（OE）車廠因素，使得密西根廠量產時程延後，上半年本業營業利益受影響。

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聯嘉光電指出，由於俄烏戰爭、全球車用晶片和電子材料短缺影響，車廠被迫減少生產，影響上半年營收約15%；運費大幅年增近1倍，影響毛利率約2個百分點；缺料使得部分材料向現貨市場採購，也影響毛利表現。

聯嘉光電上半年合併營收新台幣約19.5億元，較去年同期18.29億元成長6.6%；上半年合併毛利率14.8%，較去年同期20.65%減少5.85個百分點；由於第2季營業淨損3651萬元，使得上半年累計營業虧損近7316萬元；不過由於上半年業外收益挹注，使得稅後獲利近1200萬元，累計每股基本純益0.07元。（編輯：張良知）1110815