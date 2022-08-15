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樺漢合資成立樺康智雲 布局淨零元宇宙

2022/8/15 18:47
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（中央社記者吳家豪台北15日電）工業電腦廠樺漢集團攜手英威康合資成立「樺康智雲」，打造智慧建築雲平台，今天宣布已協助新北市政府、台中市政府完成智慧建築整合暨能源管理系統建置，導入台北市市政大樓中控防護系統、雲林第二監獄智慧建築系統。

樺漢發布新聞稿表示，樺康智雲團隊將智慧建築系統導入全3D虛擬圖像，使用者在操作過程中藉由圖像模擬環境實況及設備運行狀態，透過可視化圖表呈現電力、燃油、水資源等能源使用狀態。

使用者將取得數據導入樺康智能雲平台後，經Google Cloud AI人工智慧、ML機器學習大數據分析提供優化建議策略，只需透過中控螢幕即可檢視耗能行為，並依照建議調整能源配置。

樺漢集團董事長朱復銓說，物聯網轉變到人工智慧物聯網，必須導入人工智慧系統，藉以收集、分析數據，並從數據中獲取知識和效率。

朱復銓表示，樺漢第4大事業體雲地整合事業已率先布局工業與淨零元宇宙，透過軟硬體技術與Google Cloud進行雲地整合，鎖定全球各產業企業，推出智慧建築、智慧雲平台等應用。（編輯：蘇志宗）1110815

朱復銓
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