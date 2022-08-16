京城銀戴誠志：台股跌破前低機率不大

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（中央社記者張璦台北16日電）近期台股站回萬五，京城銀行董事長戴誠志今天指出，京城銀目前的台股投資水位已達70億元，儘管電子代工業第4季大多不被看好，但若無意外，台股也就維持在當前水準，他個人態度傾向不會跌破前波低點。

京城商業銀行今天舉辦2022年第二季法人說明會，上半年淨收益為17.15億元、年減70%；稅後損益為8.52億元，每股盈餘0.76元，皆較去年同期減少80%。利息淨收益和手續費淨收益分別較去年同期成長10%和14%，主要是受惠於放款規模成長。

京城銀表示，其他收入方面，則因依IFRS提列預期信用損失，以及金融市場波動加劇影響金融資產評價，導致變動幅度較大，但下半年提損俄債利空消散，可挹注獲利表現。

至於股利政策，京城銀指出，將繼續維持「一致性」和「穩定性」原則，但最終結果待年度結算後董事會決議。

針對媒體關心的台股後市，戴誠志在法說會中表示，俄烏戰爭、上海封城等造成消費力動盪不安；但美股現已回升，儘管台灣電子代工業第四季大多不被看好，台股也將維持在目前水準；除非美股有大變動或發生其它意外，他個人認為，台股再跌到前一波低點的機率不大。

此外，戴誠志年初表示，將隨美國聯準會（Fed）升息，加碼布局海外債券；他今天指出，美國10年期公債殖利率6月時曾短暫超過3%水準，但可操作的時間相當短；台股方面，京城銀目前投資水位，已升至70億元。

展望下半年，在通膨陰影壟罩、央行緊縮貨幣政策、地緣政治風險等因素影響之下，京城銀表示，觀察到科技產業接連公布在南台灣的資本支出計畫，加上近年台商回流的趨勢，預期未來幾年科技產業持續投資南台灣的腳步並未停歇，伴隨而來的就業人口增長，將帶動該地區的消費以及創造相關服務業的發展機會。

在此利基下，京城銀指出，將透過聚焦於供應鏈中的中小企業、增加南台灣的投資、加強布局存放款業務，以發揮自身獨特的南台灣優勢，並有信心達成優於產業水準的放款成長率。

淨利差方面，京城銀指出，今年目標維持與2021年約略相同水準；升息預期與趨勢雖使存放款利差擴大，但可能較原先預期幅度略小；此外，殖利率曲線趨平也將壓縮長短率利差，京城銀將持續以長期思維伺機調整資產配置。（編輯：黃國倫）1110816