麗清打進特斯拉尾燈供應鏈 最快第3季底量產交貨

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）LED車燈模組廠麗清打進美系電動車大廠特斯拉（Tesla）2款電動車的LED尾燈供應鏈，預估第3季底至第4季開始量產交貨。

麗清近期股價勁揚，今天公布7月自結合併營收新台幣5.02億元，月增15.58%，年增35.7%；7月自結稅後獲利2500萬元，較去年同期大增268%，單月每股基本純益0.24元。

麗清積極布局電動車領域，今天發布新聞稿表示，已正式成為特斯拉2款電動車的LED尾燈供應商，依照生產排程來看，有機會在第3季底至第4季開始量產交貨。

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麗清表示，7月營運受惠整體訂單出貨，已逐步擺脫中國COVID-19疫情封控干擾，在終端新車款吉利星越L、大眾邁騰，長安CS35、寶馬X1等銷售表現佳，帶動旗下客戶包括華域視覺科技、海拉車燈等放大整體LED車燈模組產品備貨力道，拉升麗清上海、東莞、武漢及台灣桃園等產能稼動率。

法人指出，麗清目前主要客戶包括華域視覺科技、小糸車燈、三立車燈、海拉車燈、馬瑞利等LED車燈一階供應商。（編輯：張良知）1110816