更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九合一決戰倒數／北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵
首頁 / 產經

穎崴楠梓新廠明年第2季量產 探針自製率拚5成

2022/8/18 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）測試介面廠穎崴高雄楠梓新廠將於明年第1季完工，規劃明年第2季量產；預計新廠完成後，探針自製率可逐步拉升至5成。

穎崴下午舉行法人說明會，在產能布局方面，穎崴因應客戶需求及提升探針自製率，新建的高雄楠梓新廠將於2023年第1季完工，預計第2季投入量產；新廠完成後，探針自製率可逐步拉升至5成，有助整體產能及毛利率表現。

展望後市，穎崴指出，半導體先進製程持續微縮，測試複雜度增加，過程中增加測試站別及次數，測試時間拉長，因此帶動測試治具（Test Socket）需求增加；而高效能運算（HPC）、5G、人工智慧、電動車及高速物聯網應用，帶動高頻、高速、低延遲的晶片運算能力和測試需求。

在產品應用上，穎崴以高頻、高速的高階產品測試為主，其中HPC占比超過5成以上。

法人分析，穎崴第3季受惠HPC需求強勁，美系繪圖處理器大廠推出新款GPU，穎崴提供垂直探針卡與同軸測試座，受惠效益顯現，預估第3季業績可季增兩位數百分點，挑戰歷史單季新高。（編輯：張良知）1110818

穎崴
穎崴高雄新廠2023年第2季投產 探針自製率上看5成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族