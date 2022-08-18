柬埔寨詐騙頻傳 合庫：外派行員平安、布局不受影響

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（中央社記者謝方娪台北18日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，合庫銀行在當地有31名台灣外派人員，合庫金表示，目前一切安好；上半年合庫銀行柬埔寨據點獲利占整體境外據點近15.5%，近期柬埔寨負面新聞不影響合庫對柬埔寨布局。

合庫金今天舉行第2季線上法人說明會，因近期柬埔寨打工詐騙等負面消息不斷，合庫銀行在柬埔寨設有1家分行及7家支行，當地據點業務及人員情形引起外界關注。

合庫金主管表示，目前合庫銀行在柬埔寨據點大約有31名台灣派去的工作人員，目前一切安好；柬埔寨據點營運正常、也會特別關注行員安全。

他強調，合庫銀行申設各分支據點時，會選擇在當地金融中心、生活機能良好且治安無虞的地方，而且各分支機構都配有1到2名帶槍警衛，保護行員人身安全。

同時，為保障外派人員福利，合庫銀行提供符合當地市場行情的相關補貼加給，讓行員可居住在治安和環境較佳的區域。

合庫金主管表示，合庫銀行已持續叮囑外派人員注意人身安全，並要求行長日後加強宣導。

合庫銀行柬埔寨地區分支行今年上半年稅前盈餘占整體境外據點盈餘比重近15.5%，合庫銀行在柬埔寨地區業務主要以個金為主，占整體放款比重達9成以上，且均屬於十足擔保放款。

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合庫金主管說，柬埔寨金邊是少數以美元為交易的地方，也是高利差市場，是合庫銀行目前海外單位主要獲利來源之一；合庫銀行海外布局主要配合政府政策和台商腳步，目前合庫銀行對柬埔寨布局不受近期柬埔寨負面新聞影響。

至於柬埔寨近期負面新聞是否影響人員外派意願，合庫金主管說，觀察有填報要外派至柬埔寨的海外儲備人員，目前沒有接獲會影響人員外派意願的消息。（編輯：林淑媛）1110818