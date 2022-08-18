拚金融科技 估金融業今年投入資金將破300億元

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（中央社記者謝方娪台北18日電）金管會公布，2021年國內金融業投入金融科技發展總金額為新台幣158.59億元，年減近13%，今年預估投入金額為312.15億元，顯見金融業對金融科技重視度提高。

金管會自2018年起每年請金融總會調查前一年國內金融業投資金融科技概況，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員及周邊單位，今年共計304家填報，金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會公布調查結果。

在金融業投入金融科技經費方面，2021年金融業投入金融科技發展總金額為158.59億元，年減近13%，主因2020年金融業轉投資入股純網銀拉高基期所致。

胡則華指出，預估今年金融業投入金融科技發展總金額將達312.15億元、預計年成長率96.83%，其中銀行業200.96億元、證券期貨業26.69億元、保險業77.52億元、周邊單位6.98億元。

2021年金融業負責金融科技相關業務員工數共計1萬3584人，占總員工人數比率為4.25%，其中，女性負責金融科技相關職務占總體員工比重為2.08%。

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2021年金融業者與金融科技業者業務合作共129家，業務合作類型最多為資安，其次依序為大數據、人工智慧、AML/KYC（洗錢防制/認識你的客戶）、支付、雲端服務、生物辨識、智能理財、區塊鏈、保險科技、法遵科技、借貸及物聯網。

此外，2021年金融業成立金融科技專責推動部門或團隊達108家，占比35.53%，成立金融科技研發部門達72家，占比23.68%。（編輯：林淑媛）1110818