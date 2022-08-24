總統：後疫情時代推動台灣成為智慧製造最佳夥伴

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「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」24日在台北南港展覽館登場，總統蔡英文（前中）、經濟部長王美花（前右4）、民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）等人上午出席開幕典禮，與貴賓一起剪綵。中央社記者鄭傑文攝 111年8月24日

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）總統蔡英文今天表示，在後疫情時代要持續掌握供應鏈重組商機、數位轉型趨勢，並積極推動數位新南向，整合軟硬體優勢與公私協力，要讓台灣成為亞太、印太區域內智慧製造整體解決方案最佳夥伴。

蔡總統今天出席「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」，她致詞指出，這項展覽集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具等九大領域主題，為台灣智慧製造與工業實力提供精彩舞台。

蔡總統表示，感謝產業與公協會以行動支持產業智慧綠色轉型升級，面對疫情帶來的挑戰，機械製造業不僅為台灣社會與經濟提供重要穩定力量，台灣企業創新及人才素質也獲得國際肯定。

蔡總統指出，根據瑞士洛桑管理學院公布的「2022年IMD世界競爭力年報」，台灣名列第7，是2013年以來最佳表現，也在超過2000萬人口的國家中，連兩年蟬聯冠軍，更在企業精神及研發人力的項目高居第1。

蔡總統期許，在後疫情時代，要持續掌握供應鏈重組商機與數位轉型趨勢，政府也已將智慧機械投資抵減，以及投資台灣三大方案延長到2024年底，持續促進企業升級轉型，提升國內投資動能。

蔡總統指出，數位發展部將在近日掛牌成立，要加速推動數位發展，為台灣打造更完善的數位經濟發展環境。

總統表示，2050淨零轉型是台灣接下來的重要目標，除了提出淨零排放路徑，政府也規劃在2030年以前，投入規模新台幣9000億元預算，希望產業公協會一起投入資源，結合公私部門力量，以大帶小，共為台灣產業永續發展努力。

蔡總統說，政府也積極推動數位新南向，運用台灣數位科技創新優勢，結合國內硬體機器設備以及智慧化系統，整合業者能量，讓台灣成為亞太、印太區域內智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。（編輯：郭無患）1110824