廣運接單能見度達2024年 在手訂單逾50億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）自動化物流系統整合工程服務廠廣運接單暢旺，目前在手訂單超過新台幣50億元，訂單能見度看到2024年。

台北國際自動化工業大展今天在南港展覽館登場，廣運參展規模達25個攤位，以多溫層物流中心與智慧倉儲整合解決方案為展出重點。

廣運自動化事業群總經理柯智鈞表示，除公共工程外，在物流方面接單也有不錯斬獲，在手自動化相關訂單達50億至60億元規模，能見度達2024年。

柯智鈞說，今年初已針對物料方面展開布局，可減緩高通膨、原物料價格高漲的影響，有利毛利率維持穩定到年底。

柯智鈞表示，廣運過去自動化業務以自動化倉儲為主，未來將朝5大方向發展，包括智慧製造、智慧物流、無人載具、第3代半導體製程設備及淨零碳排。

至於轉投資第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓廠盛新材料的進展，盛新材料董事長謝明凱說，由於每部機台特性不一，原訂第4季裝機的時程略有延遲，預計明年第1季量產。

謝明凱表示，目前已將產品送樣鴻海，雙方並簽署供貨協定，初步主要供應N型碳化矽晶圓，應用於功率元件。（編輯：張均懋）1110824