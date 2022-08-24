股債齊跌投資型保單買氣降 安聯人壽主力衝刺3業務

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（中央社記者謝方娪台北24日電）今年上半年股債齊跌，投資型保單不如去年買氣旺，以投資型保單為主力的安聯人壽下半年業務重點將著重於投資型變額壽險、保障型商品及美元傳統型商品銷售。

安聯人壽今天舉辦「2022安聯AI健康指數大探索」發表會，安聯人壽總經理林順才接受媒體採訪時以「充滿挑戰」形容今年資本市場市況，展望下半年，他認為目前仍看不到理由樂觀。

去年資本市場呈現百年難得一見的多頭行情，壽險業投資型保單買氣隨之衝高，全年投資型保單初年度保費達新台幣5774億元、年增近7成，拉抬壽險業全年初年度保費重返兆元大關、年增14.3%，但因續年度保費呈現衰退，壽險業2021年總保費收入仍年減6.1%。

展望今年整體壽險業表現，林順才預期初年度保費、續年度保費及總保費收入將呈現「三衰」格局，去年初年度保費受惠投資型保單買氣熱絡墊高基期，今年因市況翻轉、投資型保單買氣失去支撐，且下半年業者對美元利變型保單銷售估將轉趨保守，初年度保費預期將出現衰退局面。

在下半年業務衝刺上，林順才說，安聯人壽銷售主力將放在投資型變額壽險、保障型商品及美元傳統型商品上，雖然上半年投資型保單因市況不佳，初年度保費相比去年同期呈現雙位數減幅，但安聯人壽投資型變額壽險銷售仍持續成長、在市場占有率約達3成以上。

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至於安聯人壽攜手清華大學電機系BIIC實驗室，使用國家資料庫Big Data，並透過AI深度學習演算法建立安聯AI健康指數，林順才指出，近年保險觀念已從事後理賠補償過渡至事前風險預防，預期將成為保險商品發展新趨勢。

林順才進一步說，今年安聯人壽進一步開發個人化智能健康評估工具「安聯i健康」App，客戶透過App中的健康AI模型，可評估健康狀況與未來罹患疾病的風險，當客戶了解自己的健康分數與健康管理數據，就能進而選擇最適合自己的醫療型保險商品，可望打破過往商品導向的銷售模式思維。（編輯：楊蘭軒）1110824