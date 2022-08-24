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新台幣連5貶 收30.271元下探逾28個月低點

2022/8/24 18:07（8/24 18:29 更新）
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新台幣24日收盤收在30.271元，貶值6.7分，再創逾28個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣24日收盤收在30.271元，貶值6.7分，再創逾28個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）熱錢匯出不手軟，導致台灣股匯市欲振乏力，台股今天收小黑，新台幣匯率則連5貶，收盤收在30.271元，貶值6.7分，再創逾28個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額14.35億美元。

台股今天開高走低，月線得而復失，終場小跌26.7點，收在15069.19點。

隨著熱錢持續出走，新台幣貶勢煞不住，短短時間貶破30元整數大關，以及30.1、30.2元價位，今天新台幣匯率續貶，開盤價為30.19元，最高30.19元、最低30.28元。

外匯交易員表示，即便出口商月底拋匯需求出籠，外資領取股利後毫不留戀，幾乎都往外匯出，導致新台幣匯價持續走弱；短線先關注是否會貶破30.3元，畢竟這是前一波低點，具有指標意義，一旦貶破30.3元價位，可能會很快向30.5元邁進。（編輯：楊凱翔）1110824

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