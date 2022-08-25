聖暉和朋億看好今年獲利成長 訂單能見度達2024年

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）聖暉與朋億接單暢旺，在手訂單金額皆創新高，較去年同期增加超過6成水準，今年每股純益都將較去年成長，訂單能見度也都達2024年。

無塵室廠聖暉與子公司朋億下午同步召開線上法人說明會。聖暉總經理賴銘崑指出，聖暉上半年營收新台幣118.98億元，較去年同期成長32%，7月營收28.09億元，較去年同期成長逾8成。

賴銘崑說，半導體成熟製程近期雖然有供給過剩疑慮，不過，聖暉多元布局，營運不受單一產業景氣波動影響。他表示，7月營運維持向上趨勢，觀察在手訂單，至6月底金額達330億元，年增60%。

賴銘崑表示，聖暉下半年營運展望樂觀，可用「很忙」來形容，業績成長趨勢不變，全年每股純益應可較去年的21.08元成長。他並樂觀看待2023年營運表現，預期營收成長應可高於預期，增幅將達10%至20%。

朋億上半年營收35.39億元，年增45.43%，歸屬母公司淨利3.59億元，年增55.35%，每股純益10.6元。朋億總經理馬蔚表示，目前在手訂單金額超過100億元，年增超過6成，創新高，預期下半年營收應可較上半年成長，全年每股純益也將較去年的16.75元成長。

針對原物料方面，賴銘崑說，基本金屬價格第2季開始回跌，此外，聖暉接單後隨即下單備料，營運並沒有缺料問題。

馬蔚則表示，朋億用的鐵氟龍材料市場比較小眾，轉投資的銳澤使用的氣體配管有特殊加工要求，此外，工程塑膠方面也有供應短缺情況，客戶配合提早下單因應。

至於中國近期部分城市實施限電措施，賴銘崑說，聖暉中國西南地區的工地繼續執行，且工案規模僅人民幣2億元，對營運影響不大。

馬蔚表示，朋億在中國四川有客戶，不過目前沒有執行工案，因此限電措施對朋億大陸子公司營運沒有任何影響。

對於印度積極推動半導體產業發展，賴銘崑說，基於生活環境考量，聖暉選擇赴越南、泰國發展，短期沒有赴印度布局的計畫。

針對持股86.66%子公司聖暉系統集成申請上海證券交易所A股上市，聖暉表示，若能順利取得首發審批，預期今年底可望完成掛牌。（編輯：翟思嘉）1110825