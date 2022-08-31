國泰拓展飯店管顧事業 目標5年開3據點

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（中央社記者江明晏31日電）國泰飯店集團成立滿10年，全台旗下共有7間飯店，未來將拓展飯店管理顧問事業，目標5年完成3處據點，並垂直整合餐飲資源、力拓會員數持續成長，拚2025年單年損平。

國泰飯店觀光事業成立滿10年，由霖園集團旗下台灣建築業龍頭國泰建設於2012年3月成立，核心業務涵蓋飯店籌建、經營管理及品牌發展，旗下涵括和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店3大品牌及Cozzi Café，擁7間飯店據點，版圖橫跨台北、桃園、台南與高雄都會區，客房數量總計達1231間。

國泰飯店觀光事業總經理莊琬華今天表示，國泰陸續設立據點，2013年HOTEL COZZI和逸飯店首先創立；隔年誕生瞄準商務市場的慕軒飯店，2018年首度透過飯店管理顧問與萬豪國際集團合作，引進旗下萬怡酒店品牌，斥資新台幣7億元，打造台北國泰萬怡酒店。2020年於疫情期間創立COZZI Blu和逸飯店桃園館，再加上將社區概念化延伸至商辦大樓的Cozzi Café。

2022下半年國內疫情趨緩，觀光旅遊業乍見曙光，國泰飯店觀光事業觀察，北區飯店住房率顯著回溫提升到70%，南區飯店住房也翻倍成長。

莊琬華表示，未來國泰飯店觀光事業將積極推展「飯店委託經營管理」業務，過去7年累計開出7家飯店，未來將走輕資產路線，為國內觀光業者提供專業顧問暨管理服務，目前已受業主委託進行籌劃的案件有2至3個，將聚焦都會區，單據點量體估計在120個到150個房間，目標5年完成3家據點。

此外，國泰飯店觀光事業於2017年成立的AMAZZING CLUB會員品牌挺過疫情，會員消費金額高達總體營收6成，目前AMAZZING CLUB擁有30萬會員，看好明年度會員數預估可成長達40萬人。

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餐飲事業方面，她表示，明年國泰觀光事業將成立餐飲公司，從內部垂直整合目前旗下7家飯店的餐飲資源，建立專業餐飲內、外場規劃與品牌定位、市場評估及營運管理等各階段性任務，同時進而藉以提升自主品牌如cozzi café和宴會廳等營運效益，並新設新品牌。

疫情波及飯店業，國泰觀光事業原本在2019年即將轉盈，受到疫情干擾，影響營運導致虧損擴大，在新增管顧業務和餐飲整合資源後，目標2025年可望單年度接近損平。（編輯：張均懋）1110831