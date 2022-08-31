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NAND Flash跌價影響 集邦：第3季營收估減1成

2022/8/31 19:03
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（中央社記者張建中新竹31日電）市調機構集邦科技估計，第2季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收達181.2億美元，季增1.1%；預期第3季受跌價影響，NAND Flash營收恐將季減1成。

集邦科技表示，企業級固態硬碟（SSD）採購依然強勁，不過消費需求低迷，第2季NAND Flash位元出貨量減少約1.3%；因鎧俠（Kioxia）原物料汙染事件影響，第2季平均銷售單價提升約2.3%，季營收181.2億美元，季增1.1%。

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集邦科技指出，三星（Samsung）市占率33%，穩居全球NAND Flash第一大廠；SK集團市占率19.9%，位居第二；鎧俠市占率15.6%，位居第三；威騰（WDC）市占率13.2%，居第四位；美光（Micron）市占率12.6%，居第五位。

展望第3季，集邦科技表示，高通膨、俄烏戰爭與疫情持續衝擊市場需求，導致第3季需求旺季不旺，預期隨著供給過剩議題持續發酵，供應鏈積極去化庫存引發拋貨，NAND Flash合約價恐將將下跌13%至18%，季營收將季減約1成。（編輯：張良知）1110831

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