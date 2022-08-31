更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

華碩摺疊筆電第4季開賣 微星推咖啡機人機介面

2022/8/31 21:36（8/31 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電腦品牌廠華碩31日宣布，全球首款17.3吋可摺疊OLED螢幕筆電Zenbook 17 Fold OLED將於第4季開賣，兼備筆記型電腦、桌機、平板電腦、電子閱讀器及延伸螢幕等多用途。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年8月31日
電腦品牌廠華碩31日宣布，全球首款17.3吋可摺疊OLED螢幕筆電Zenbook 17 Fold OLED將於第4季開賣，兼備筆記型電腦、桌機、平板電腦、電子閱讀器及延伸螢幕等多用途。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北31日電）德國柏林消費性電子展（IFA）將於9月2日登場，電腦品牌廠華碩今天宣布全球首款17.3吋可摺疊OLED螢幕筆電Zenbook 17 Fold OLED將於今年第4季開賣，微星發表電競系列產品及智能咖啡機人機介面。

華碩發布新聞稿說明，Zenbook 17 Fold OLED配備17.3吋2.5K OLED觸控螢幕，摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多可管理3個視窗，兼備筆記型電腦、桌機、平板電腦、電子閱讀器及延伸螢幕等多用途，售價新台幣12.9萬元。

電競大廠微星宣布將於IFA推出專為電競玩家、創作族群和商務用戶量身訂製的產品，包括電競筆電、桌機、零組件、商務螢幕、工業電腦以及車載暨商用解決方案。

微星另發表智能咖啡機內建的人機介面，只需上傳圖片或拍照，即可製作出一杯客製化拉花咖啡，系統還支援銷售分析、庫存管理和廣告投放的功能。（編輯：楊蘭軒）1110831

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族