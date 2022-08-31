華碩摺疊筆電第4季開賣 微星推咖啡機人機介面

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電腦品牌廠華碩31日宣布，全球首款17.3吋可摺疊OLED螢幕筆電Zenbook 17 Fold OLED將於第4季開賣，兼備筆記型電腦、桌機、平板電腦、電子閱讀器及延伸螢幕等多用途。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年8月31日

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（中央社記者吳家豪台北31日電）德國柏林消費性電子展（IFA）將於9月2日登場，電腦品牌廠華碩今天宣布全球首款17.3吋可摺疊OLED螢幕筆電Zenbook 17 Fold OLED將於今年第4季開賣，微星發表電競系列產品及智能咖啡機人機介面。

華碩發布新聞稿說明，Zenbook 17 Fold OLED配備17.3吋2.5K OLED觸控螢幕，摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多可管理3個視窗，兼備筆記型電腦、桌機、平板電腦、電子閱讀器及延伸螢幕等多用途，售價新台幣12.9萬元。

電競大廠微星宣布將於IFA推出專為電競玩家、創作族群和商務用戶量身訂製的產品，包括電競筆電、桌機、零組件、商務螢幕、工業電腦以及車載暨商用解決方案。

微星另發表智能咖啡機內建的人機介面，只需上傳圖片或拍照，即可製作出一杯客製化拉花咖啡，系統還支援銷售分析、庫存管理和廣告投放的功能。（編輯：楊蘭軒）1110831