唐鳳：數據公益接軌國際 向全球展現台灣價值

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）數位發展部部長唐鳳今天表示，數位部有「數據公益」的重要任務，未來數據公益勢必要符合國際標準，台灣要積極與全球民主盟友在數據合作，確保在最新國際情勢中，以最受信賴夥伴的姿態，向全球展現台灣價值。

資策會下午舉行資料驅動轉型大未來高峰論壇，唐鳳受邀透過線上預錄視訊致詞，唐鳳指出，數位發展部的產業署，與資策會將有非常多的合作，藉此協助各行各業促進數位轉型。

唐鳳表示，資料治理是全民數位韌性的核心主軸，也是企業數位轉型的重要驅動引擎，數位發展部有「數據公益」（Data Altruism）的重要任務，如何把不涉隱私、無關個資與數據，產生更多創新和公益價值應用。

她舉例指出，前陣子憲法法庭要求建立健保資料庫急需個資監督的機制，這代表現在開始在應用數據的時候，就必須要有明確可遵循的原則，確保進入隱私強化技術（PETs）的處理後，任何應用者都無法再識別個資。

為了促進數據公益，唐鳳表示，需要相關機制鼓勵大家願意主動提供資料，經過隱私強化技術處理後，變成無關個資的數據，進行公益運用時，社會才能真正放心。

她指出，歐盟目前已有保護個資法規「一般資料保護規則」（GDPR），美國政府也正研擬聯邦級的個資法，未來數據公益勢必要符合國際標準。

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唐鳳說，當今國際情勢下，台灣是民主陣營所信任的夥伴，更要積極與全球民主盟友不僅在晶片上、硬體供應鏈上合作，更要在數據方面合作。

至於透過零知識證明安全多方運算和同態加密等先進技術，來達到絕對無從識別，以及大法官要求3年內建立個資專責機關等議題，唐鳳表示，這有賴各界積極參與國際的標準制定，確保在最新國際情勢中，以最受信賴夥伴的姿態，向全球展現台灣價值。