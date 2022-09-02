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台股週線收黑605點 市值蒸發1.86兆元

2022/9/2 18:21
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（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在14673.04點，較上週下跌605.4點，跌幅約3.96%，其中以航運類指數下跌11.26%最大，生技醫療類指數上漲3.94%為最多。

證交所新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣45兆8442.7億元，較8月26日市值47兆7111.94億元減少1兆8669.24億元,，減幅約3.91%。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌540.53點，跌幅約4.12%，未含電子類指數下跌658.52點，跌幅約3.67%，未含金融電子類指數下跌602.92點，跌幅約為4.04%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆855.11億元，全體上市股票成交金額為1兆93.17億元，股票成交量週轉率為1.99%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3158.99億元，占全體上市股票交易金額31.30%；電子零組件類1079.12億元，占10.69%；航運類923.38億元，占9.15%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類8.38%、生技醫療類8.04%、電子零組件類5.35%。

另外，累計今年初開盤迄今共163個交易日，集中市場總成交金額為42兆5792.38億元，市場日平均成交金額為2612.22億元，股票成交量週轉率為79.82%，股票日平均成交量週轉率為0.49%。（編輯：趙蔚蘭）1110902

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