王美花率團訪日 交流半導體、電動車等產業

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（中央社記者曾智怡台北3日電）經濟部長王美花本週率團訪日，針對台日攜手建立強韌半導體供應鏈、因應2050年淨零排放挑戰等關鍵議題，密集拜會日本經團連暨企業，橫跨半導體、電動車（EV）、5G、減碳科技等產業領域。

王美花此行也見證「台日產業合作推動辦公室」（TJPO）與日本熊本縣簽署合作備忘錄，雙方將強化半導體供應鏈合作，並推動跨領域多元新創技術應用交流。

日本半導體關鍵材料及設備商持續在台布局扎根，包含SUMCO與台塑集團合作，擴大在台投資新台幣282億元，台積電也在日投資設廠，顯見雙方經貿產業合作密切，王美花8月28日特別率團訪日，拜會日本經濟團體聯合會（經團連）暨企業。

經濟部國際貿易局透過新聞稿指出，拜會對象包括Canon、JERA電力、三井化學、NEC、Panasonic、SUMCO等企業領袖。

王美花表示，台灣半導體先進製程居世界領導地位，若日本半導體材料及設備製造商擴大來台投資設廠，並參與台灣先進製程研發，有助於雙方共同提升技術層次與國際競爭力。

此外，日商關切人才短缺問題，王美花允諾，協助擴大台日人才交流及培訓合作，促進建立更強韌半導體供應鏈夥伴關係。

針對EV智慧化，王美花表示，台灣擅長IC設計、電子軟硬體開發製造，且智財權保護完善，對EV市場需求反應靈敏，累積10年以上EV關鍵零組件研發與供貨經驗及能力；日本企業與台廠深化車用電子晶片、智慧座艙、5G車聯網等供應鏈合作，將有助雙方搶占全球智慧EV市場。

全球為促進5G普及化，開放式無線接取網路（O-RAN）已成為有效解決方案之一，王美花會晤日本5G O-RAN系統整合商及電機製造商時建議，台灣擁有完整5G生態系及支援全球供應鏈的能量，盼能在半導體及ICT產業合作基礎上，攜手切入更高附加價值的5G O-RAN市場。

例如製造、零售、醫療智慧化、5G車聯網等，皆有潛在合作商機。

減碳科技方面，王美花參觀神戶港灣局氫氣接收及儲存設施，並與相關協力廠商、研究機構討論自氫氣製造、運輸、儲存等供應鏈及先期技術運轉；另與JERA電力交流火力發電導入氫或氨的混燒發電技術，期待藉參與氫能供應鏈，降低台灣火力發電碳排放，並尋求淨零排放帶來的商機。（編輯：張均懋）1110903