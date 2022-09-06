電信運營商訂單挹注 中磊8月營收創歷史次高
2022/9/6 17:31
（中央社記者潘智義台北6日電）受惠電信運營商客戶帶動業績成長，電信寬頻設備廠中磊電子今天公布8月營收新台幣57.3億元，雖較7月略減4.54%，但年增48%，為單月營收次高紀錄。
中磊統計，今年1月至8月累計營收為396.3億元，較去年同期成長46%，8月單月及1至8月累計營收均續創歷年同期新高。
中磊發布新聞稿指出，全球數位基礎建設浪潮大興，產業數位經濟化蓬勃發展，5G、智慧物聯網及雲端科技等遠距新興應用帶動資料量暴增，加速高速網路布建及網路服務普及，網通設備需求強勁。
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中磊強調，掌握新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、有線電纜資料服務介面規範3.0寬頻產品、WiFi 6、6E無線設備、5G固網無線接取設備、5G小型基地台、影音串流設備等產品需求暢旺。
中磊表示，與全球電信客戶深度合作，透過彈性調配台灣、中國、菲律賓及印度等4地產能，發揮全球布局優勢，即時滿足客戶需求，對電信運營商直接行銷的效益顯現。（編輯：黃國倫）1110906
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