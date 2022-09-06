外資鍾情生技股 上櫃買超前5名全包下

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天漲16.10點，外資在集中市場賣超新台幣0.66億元，在櫃買市場則買超18.66億元，觀察外資在櫃買市場買超前5名都是生技股，集中市場買超前10名中也有2檔生技股，外資轉向布局生技族群明顯。

台股加權指數上漲16.1點，收在14677.20點、下跌0.11%，成交值新台幣1820.64億元。自營商賣超12.29億元，投信買超9.16億元，外資及陸資賣超0.66億元，三大法人合計賣超3.79億元。

上櫃指數則下跌1.51%，收在190.81點，外資買超18.66億元，投信賣超5.2億元，自營商賣超1.52億元，三大人合計買超11.92億元。

生技股今天遇壓，普遍見到回檔，包括北極星、寶齡富錦等都亮燈跌停，不過率先拉回修正的生技股王藥華藥逆勢上漲20元，漲幅3.64%，全宇生技-KY、台睿漲幅都超過6%。

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外資在櫃買市場大買生技股，買超中天8668張、智擎3130張、健喬2956張、台康生技2494張、永昕2263張，買超前5名青一色是生技股，且買超張數都在2000張以上。第6到10名依序為愛地雅、普誠、連展投控、合一、華星光。

外買超上市前十名個股依序為台泥、元大金、訊舟、亞泥、中鋼、友達、燿華、美時、寶齡富錦、聯電，資金轉戰非電及生技族群。（編輯：張均懋）1110906