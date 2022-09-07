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外資賣超177.48億元 大砍金融、台積電聯電

2022/9/7 17:31
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（中央社記者張建中台北7日電）台股今天開低走低，終場勉強守住14400點關卡，重挫267.15點。外資賣超新台幣177.48億元，賣超前10名以金融股居多，及台積電和聯電兩大晶圓代工廠。

隨著電子、金融及傳統產業股全面下挫，台股加權指數收在14410.05點，下跌267.15點，跌幅約1.82%，成交值1803.99億元。

三大法人合計賣超228.36億元；其中，外資及陸資賣超177.48億元，自營商賣超66.61億元，投信買超15.73億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有台新金、中信金、新光金、開發金、國泰金、玉山金及遠東銀共7檔。

在外資大舉賣超下，包括台新金、中信金、開發金、國泰金及遠東銀同步重挫逾2%，新光金及玉山金也分別下挫1.52%及1.79%，整體金融類股指數大跌逾1.8%。

外資其餘賣超前10名還有台積電、聯電及國泰永續高股息。

外資買超前10名則以面板股居多，有群創、友達及彩晶。群創及友達分別小跌0.84%及0.57%，彩晶以平盤11.8元作收，表現相對抗跌。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、欣興、中興電、元大滬深300正2、統一實、嘉聯益、欣陸。

分析師王兆立表示，目前市場多空正拔河中，預期台股短期將呈大箱型整理格局，指數空間應有限，以個股表現為主。（編輯：林淑媛）1110907

王兆立
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