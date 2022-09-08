更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台新銀行向與債務無關第3人不當催收 金管會重罰1000萬
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股週線收黑89點 玻璃陶瓷股跌3.25%最大

2022/9/8 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14583.42點，較上週下跌89.62點，跌幅約0.61%，本週以玻璃陶瓷類指數下跌3.25%最大，漲幅以水泥類指數漲3.24%居首。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌92.05點，跌幅約0.73%，未含電子類指數上漲30.4點，漲幅約0.18%，未含金融電子類指數上漲20.08點，漲幅約0.14%。

本週集中交易市場總成交金額新台幣7373.53億元，全體上市股票成交金額6902.56億元，股票成交量週轉率1.37%。

本週各產業上市股票交成交金額前3名依序為半導體類2160.7億元，占全體上市股票交易金額31.3%；電子零組件類773.75億元，占11.21%；光電類622.06億元，占9.01%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類5.58%、汽車類3.84%、電子零組件類3.66%。

證交所統計，今年初開盤迄今共167個交易日，集中市場總成交金額43兆3191.58億元，市場日平均成交金額2593.96億元，股票成交量週轉率81.19%，股票日平均成交量週轉率0.49%。

證交所指出，今天全體上市公司市場總值新台幣45兆5898.18億元，較上週（9月2日）市值45兆8442.7億元減少2544.52億元，減幅約0.56%。（編輯：張均懋）1110908

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股0.57億元