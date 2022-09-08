台股週線收黑89點 玻璃陶瓷股跌3.25%最大

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在14583.42點，較上週下跌89.62點，跌幅約0.61%，本週以玻璃陶瓷類指數下跌3.25%最大，漲幅以水泥類指數漲3.24%居首。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌92.05點，跌幅約0.73%，未含電子類指數上漲30.4點，漲幅約0.18%，未含金融電子類指數上漲20.08點，漲幅約0.14%。

本週集中交易市場總成交金額新台幣7373.53億元，全體上市股票成交金額6902.56億元，股票成交量週轉率1.37%。

本週各產業上市股票交成交金額前3名依序為半導體類2160.7億元，占全體上市股票交易金額31.3%；電子零組件類773.75億元，占11.21%；光電類622.06億元，占9.01%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類5.58%、汽車類3.84%、電子零組件類3.66%。

證交所統計，今年初開盤迄今共167個交易日，集中市場總成交金額43兆3191.58億元，市場日平均成交金額2593.96億元，股票成交量週轉率81.19%，股票日平均成交量週轉率0.49%。

證交所指出，今天全體上市公司市場總值新台幣45兆5898.18億元，較上週（9月2日）市值45兆8442.7億元減少2544.52億元，減幅約0.56%。（編輯：張均懋）1110908