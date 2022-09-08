宏碁8月營收月增15.9% 華碩月增逾3成

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁持續去化庫存、透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性，今天公布8月合併營收新台幣202.41億元，月增15.9%，年減25.3%。華碩擴增出貨規模，8月集團營收達482.27億元，月增31%，年增6%。

宏碁累積今年前8個月合併營收1884.2億元，年減7.9%；桌上型電腦前8個月營收年增9%，商用產品累積前8個月營收年增4.4%。

華碩表示，8月品牌營收為440億元，年增4%。華碩成功執行積極成長策略，8月達成營收年增動能，將持續投資品牌價值及擴增出貨規模，建立長期競爭優勢。

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此外，工業電腦大廠樺漢受惠於3大事業體營收規模穩健放大，加上歐洲廠業績挹注，今天公布8月合併營收達103.92億元，月增8.3%，年增41.2%，改寫歷年同期新高。

樺漢指出，在料況供貨回穩順暢下，除了歐美市場智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的訂單出貨暢旺外，也有工業網通及智能家居需求回升、匈牙利布達佩斯工廠起步發展的新業績挹注，將帶動集團未來整體獲利表現。（編輯：趙蔚蘭）1110908