110年傳銷事業營業額首度破千億 平均獎金4.8萬

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天發布的國情統計通報顯示，110年傳銷事業營業額首度突破新台幣千億元，達1068.5億元，較109年增9.0%；每人平均獎金則為4.8萬元，較109年增加3000元。

國情統計通報指出，依公平交易委員會統計，110年底實施多層次傳銷事業共347家，其中年營業額逾10億元有21家，占整體傳銷事業營業額逾7成5，110年傳銷事業總營業額也是首度突破千億元。

進一步觀察商品或服務別，以營養食品達701.3億元、占65.6%最高，其次是美容保養品197.2億元、占18.5%，而後是清潔用品33.6億元、占3.1%；三者合占整體營業額8成7。

主計總處指出，與109年相較，主要傳銷商品營業額以美容保養品及營養食品增幅較大，分別年增16.0%及10.1%，寢具減幅最大，年減30.2%。

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外界常常好奇傳銷事業獎金到底多少，這份調查也揭露實際數據，110年傳銷事業佣獎金支出為475億元，占總營業額44.5%，領取佣獎金傳銷商有98.5萬人，平均每位約領取4.8萬元，較109年增加3000元。

觀察110年傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金的分布情況，絕大部分還是低於5萬元；1萬至未及5萬元者共195家、占56.2%，未達1萬元者占23.9%，超過5萬、未達10萬元者占比則為12.1%。（編輯：趙蔚蘭）1110908