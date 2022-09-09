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數位部：聘用人員依法進用 無膨脹3倍說法

2022/9/9 17:15
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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）數位發展部發言人李懷仁今天表示，數位部聘用人員均依法進用，且數位部1部2署聘用人員上限共為300人，為各上限100人之合計，絕無「膨脹3倍」之說。

數位部發布新聞稿，澄清台灣民眾黨立委邱臣遠今天指數位部聘用人員「膨脹成3倍」說法。李懷仁表示，數位部聘用人員都是依法進用，並受到聘用人員相關法令規範與監督，更絕無膨脹3倍。

李懷仁說，數位部一直都清楚表示，1部2署聘用人員最高上限是300人，也就是數位部本部與轄下的數位產業署、資通安全署，各自上限100人的合計。

對於邱臣遠質疑聘用人員占總員額一半，李懷仁說明，立法院去年審理「數位發展部組織法」草案時，民眾黨團所提黨團版草案，即主張擴大聘用人員到總員額一半。

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李懷仁指出，數位部成立未滿一個月，聘用人員僅20餘人，數位部的司、署長目前均為常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由司、署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。

根據「數位發展部組織法」第7條規定，數位部本部聘用員額不得超過100人；「數位產業署組織法」第5條、「資通安全署組織法」第5條，也各自明定聘用員額不得超過100人。（編輯：林興盟）1110909

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