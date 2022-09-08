民眾黨團籲政府檢討特別預算效率 降低國債負擔

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（中央社記者王揚宇台北8日電）台灣民眾黨立法院黨團今天表示，民進黨政府把特別預算常態化，112年每人國債負擔恐飆破新台幣28萬元，呼籲政府檢討特別預算執行效率，也應說明國債還款計畫與進度，降低每人國債負擔。

行政院會8月25日通過112年度中央政府總預算案，送請立法院審議；歲入編列2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及黨團主任暨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天召開記者會，提出相關訴求。

邱臣遠說，蔡政府從民國106年起編列前瞻基礎建設計畫等4項特別預算案，從106年到115年度特別預算計畫舉債超過2兆元；民眾黨團多次提醒政府必須思考收支平衡與財政紀律，但這2、3年特別預算的編列卻成為常態化，不僅規避年度預算平衡，也使得公共債務持續攀升。

邱臣遠指出，根據審計部審核報告，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算累計實現數，只占預算的80.99%，其中教育部、環保署等7個部會的累進實現率未達8成。

此外，邱臣遠呼籲，未來潛艦國造計畫，應回歸公務預算編列，不應再編列特別預算。

張其祿表示，根據主計處與財政部資料顯示，112年度中央政府一年以上公共債務未償餘額預估為6兆6748億元，平均每位國民將揹負28萬7000元的國債。

張其祿呼籲，為因應放緩的經濟成長與多變的國際情勢，政府應該遵守整體經濟均衡原則，恪遵財政紀律法，審慎管理國家財務及加強債務管控。

陳琬惠指出，中央與地方政府不能一味舉債，也必須思考租稅衡平及財政紀律，訂定有效社福政策，善用有限資源幫助弱勢族群。（編輯：郭無患）1110908