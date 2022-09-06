立委籲加速清泉崗機場轉型 打造亞太航空轉運中心

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（中央社記者范正祥台北6日電）民眾黨立委邱臣遠今天呼籲加速清泉崗機場轉型，打造亞太航空轉運中心；民航局表示，未來台中機場發展願景會是年運量服務1000萬人次的國際性機場，帶動整體中部地區產業、旅客進出方便性。

邱臣遠於立法院召開記者會說，清泉崗機場坐落於台中市區，機場周邊腹地產業聚落擁有台灣很多的隱形冠軍，也是中小企業的大本營，但因屬於軍用機場受限於法令，航空管制讓大型客貨機無法停靠，使台中具有的雙港優勢無法完全發揮。

邱臣遠指出，台中具有完整的機械產業及航太零組件產業上下游供應鏈體系，精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場，可以倚仗這樣的優勢建立轉運中心，推動智慧機械及航太產業發展，增加在地工作機會，提升在地產業價值。

邱臣遠並提出訴求，包括要求民航局及國防部，建設新的民航機跑道，提供民航機專線專用，落實軍民分流，創造國防、經濟雙贏，以及要求政府加速機場周邊計畫區土地規劃，儘速完成國道3號機場聯絡道設計等建設。

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出席記者會的交通部民航局副局長方志文表示，台中產業聚集對於台灣經濟影響重大，機場建設對於整個台中地區的產業發展非常重要，交通部和民航局不斷投資機場建設，行政院也核定台中機場的定位是中部地區區域性國際機場、國內幹線機場、低成本航空基地、航太關聯產業核心，積極發展推動相關建設。

方志文指出，致力提高機場整體服務能量；未來台中機場發展願景會是年運量服務1000萬人次的國際性機場，帶動整體中部地區產業、旅客進出方便性。（編輯：郭無患）1110906