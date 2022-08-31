遭質疑出差費過高 數位部：積極參與國際會議活動

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（中央社記者蘇思云台北31日電）數位發展部預算今天送到立法院，媒體報導有立委質疑出國旅費達新台幣千萬元過高，數位部表示，業務涉及多項國際重大合作業務，宜積極參與國際會議與活動，掌握數位技術與各國政策，與各部會所編列的國外旅費相比並沒有特別高。

數位部今天在官網公告相關預算書，外界關切數位部編列國外旅費千萬元，數位部晚間發布新聞稿，發言人李懷仁表示，數位部編列國外旅費有兩大需求，第1，出國行程包含參與駐外館舍的資安健檢，協助維護駐外館處資通安全。

第2，出席實體會議可進行場邊晤談及活動，和與會人員進行深入交流，有益於推動後續合作，且國際會議及活動仍須依照主辦單位所提供的管道參與。

李懷仁表示，業務涉及多項國際重大合作業務，與各部會所編列國外旅費相較並沒有特別高。

數位部指出，國際會議與活動包含「美國資訊安全大會（RSA）」、「亞太網路資訊中心（APNIC）會議」、「網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）/政府諮詢委員會（GAC）」、「與歐美亞太等國家舉辦數位產業合作會議、洽談經貿與投資合作、技術移轉事宜」，及「國際資訊安全（DEFCON）及黑帽駭客（BLACK HAT）會議」等等，宜積極參與相關會議及活動，掌握數位技術與各國政策發展情形。

根據預算書，數位部在派員出國計畫部分，最主要經費是用在開會，數位部本部國外旅費約新台幣1408萬元，資通安全署為1049萬元，數位產業署為437萬元。

此外，媒體報導指財團法人電信技術中心111年接受國家通訊傳播委員會（NCC）補助1.26億元，112年數位部補助大幅增加至3億元。

李懷仁表示，這恐怕是將電信技術中心的受贈收入誤認為受捐助金額，這是兩個不同的預算科目，顯然對預算科目有所誤解。數位部計畫內容與項目都明確列於預算書中，只要完整查閱預算書，就可以清楚得知用途。

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李懷仁指出，數位發展部對電信技術中心的預算捐助科目，均為執行各項業務計畫，今年總共捐助10項計畫，其中近半是延續過去NCC捐助計畫，111年由NCC捐助1.7億元，112年由數位部捐助1.9億元；另數位部112年新增捐助計畫約為1.1億元，包含擴增海纜登陸站、建構隱私強化技術、數據公益合規機制等重大政策計畫。

李懷仁表示，數位部含兩署112年公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，數位部依法編列預算，接受立法院監督，絕無「經費浮濫」情形。（編輯：楊蘭軒）1110831