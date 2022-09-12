陽明鄭貞茂：中國防疫影響貨量 拖累國際運價

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（中央社記者賴言曦台北12日電）國際運價直直落，近期關於海運市場的雜音不少，陽明海運董事長鄭貞茂今天表示，船公司業績取決於貿易量，中國封城等防疫政策影響工廠出貨情況，導致運價走跌，陽明仍會力拚運量滿載。

國際海運價格連續13週走跌，根據上海航運交易所上週公布的最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），跌幅達10.03%，其中，美西線跌幅加重到12%，過去運價表現相對有撐的美東線跌幅也開始擴大，從前一週的5.39%跌到上週的8.82%。

鄭貞茂今天出席由台灣董事學會、台灣證券交易所合辦的外資論壇，他在受訪時指出，雖然陽明運能不是業界最多，但在時局不好時是一個穩健的選擇，因為從資產負債表來看，運價走跌時，船隊若越多，就有越多資產減損要攤提，「這是兩面刃」。

雖然市場傳出歐美塞港問題逐漸緩解，但鄭貞茂認為，關於塞港問題沒那麼嚴重的言論，「其實這不完全正確」，雖然美西線運價走跌，但美東線還在塞港，歐洲則因為旱災、罷工等因素也在塞港。以陽明為例，目前船期仍未能完全恢復，假設原先準點率有8成，現在大概只有3、4成。

關於近期國際運價走跌，鄭貞茂分析，主因是中國封城等防疫政策影響工廠出貨，由於船公司的業績都是取決於貿易量，當前貿易量不佳，影響國際運價；不過中國的貨沒來，美國市場也藉機去化先前累積太多的庫存。總體來看，美國市場沒有很差，消費支出還在成長。

鄭貞茂認為，除了塞港、中國經濟局勢等因素外，美國碼頭工會談判也沒有明顯方向，進度也很緩慢。因此海運後市會如何發展，要觀察塞港、工會談判、中共20大會議後經濟局勢等因素，陽明雖然沒辦法決定運價，但會在運量上盡量追求載滿。

另外，關於陽明今年初董事會通過建造的5艘1.5萬TEU（20呎櫃）的LNG雙燃料貨櫃船，鄭貞茂說明，陽明造船非常嚴謹，採用LNG是過渡性的做法，未來也會朝環保燃料方向前進。

陽明2日公告兩名獨立董事因個人因素請辭，鄭貞茂表示，會按照相關規定盡快補選。（編輯：張良知）1110912